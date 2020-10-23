Сегодня для российской примадонны Аллы Пугачевой "черный" день в календаре

Об этом говорится в фанатском Instagram-аккаунте, который посвящен легендарной певице.

34 года назад ушла из жизни ее мама Зинаида Архиповна.

Для почтения памяти матери Аллы Пугачевой в ее фан-аккаунте была опубликована соответствующая публикация, которую сопроводили архивным снимком.

"Сегодня 34 года со дня смерти Зинаиды Архиповны. Вечная память и огромная благодарность ей за подарок нашей Вселенной", - говорится в подписи к трогательному снимку.

Пользователи решили поддержать российскую примадонну и оставили ей десятки комментариев под публикацией.

"Светлая память", "Пусть земля ей будет пухом...", "Мама, самый любимый человек, подружка, самая, самая, нет ближе никого, и она всегда останется в сердце", "Грустно", "Мама, самое родное слово,самый родной человек. Всем, живым, мамам здоровья, и светлая память ушедшим", "Светлая память Зинаиде Архипов не и спасибо ей за талантливую прекрасную дочь Аллу Борисовну Пугачеву!", "Светлая память, царство небесное!", "Эту фотографию я видела в журнале у своей мамы.Они здесь,как будто мне родные.Мамы тоже уже нет с нами.Светлая и вечная память память нашим мамам.А Алле Борисовне активного,творческого долголетия!", "Она подарила России звезду, таких пока больше нет, вся надежда на Кристину", - оплакивают фанаты мать Аллы Пугачевой в Instagram.

Ранее мы рассказывали, как Алла Пугачева удивила молодежным образом.

Она была одета в пышную красную юбку, которая больше напоминала наряд клоунессы, чем костюм певицы. На ногах у артистки красовались черные кеды, а голову украшала необычная черная шляпка. Копна волос выглядывала из-под головного убора.

«Помните у Аллы Борисовны Пугачевой "Миллион, миллион, миллион алых роз..."? А вы не задумывались, миллион роз - это сколько?», - подписали авторы аккаунта фото.

Напомним, что Пугачева дерзко оголила плечико, наплевав на возраст: "Бунтарь, всем врагам назло".

Как сообщала Politeka, ослепительная Пугачева сорвалась на публике рядом с Галкиным: "Как вы мне надоели!".

Также Politeka писала, что Пугачева в прозрачной юбке произвела фурор стройными ногами: «Как такое возможно в 70 лет?».