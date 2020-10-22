Знаменитый украинский хореограф и судья проекта «Танці з зірками» Влад Яма показал свою семью

Танцор поделился новым фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Как известно, Яма очень любит и гордится своей красавицей-женой Лилией и маленьким сынишкой Леоном.

На фото счастливое семейство позировало в летних нарядах возле открытого бара. В руках у них красовались аппетитные коктейли.

«Мои», - коротко подписал фото хореограф.

За час пост Влада собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях звездному семейству оставили массу приятных слов.

Многие поклонники стали обсуждать, что сын Влада и Лилии невероятно сильно похож на отца Ямы. Николай Петрович Яма, как известно, работает начальником отдела образования в Запорожье. Сам хореограф не стал отрицать, что сын - вылитый дедушка.

«У вас очень красивая жена и сын», «Вауу, какие чёткие», «Я это заметила с прошлого шоу маскарад, что ваш сын похож на вашего папу Влад», «Смотря на вас аж душа радуется, прекрасная семья», «Сынок похож и на маму, и на папу, и на дедушку!», «Папулин сынуля», «как сынок на дедушку похож», «Сын похож на вашего папу», «У вас прекрасная семья. Красивые, искренние, радостные, яркие. Приятно смотреть. Успехов вам», - пишут пользователи сети.

Напомним, что мускулистый Влад Яма изумил знойным видом после тренировки: "Красавчик и трудяга".

Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой оголили пресс и показали настоящую страсть.

Также Politeka писала, что Влад Яма с обнаженным торсом ошеломил страстью с красоткой-женой: «Ну, вообще огонь».