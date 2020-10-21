Зірка шоу "Орел і Решка", популярна російська ведуча Настя Івлеєва розбурхала спокусливими кадрами

Як повідомляє Politeka.net, пікантне відео з Настею з'явилося на одній з фан-сторінок артистки. Красуня була одягнена в коротку кофту. Вона тримала в руках пляшку води, яку вилила на себе. Робила це Настя з таким виглядом, що найстійкіші не могли стриматися від фантазій.

У процесі "водного шоу" зірка відтягнула кофту, налив води собі на тіло. Варто відзначити, що виглядало відео досить гаряче.

Як відомо, Настя Івлеєва ще та оторва. Вона не соромиться бути смішною, спокусливою і справжньою. Завдяки цьому їй вдається утримувати свою популярність. Зараз у зірки 18,2 мільйона підписників в Instagram. Їй пропонують дорогі рекламні контракти і найцікавіші проекти.

Раніше ми писали, що Настя Івлеєва приміряла на себе образ спекотної блондинки з короткою стрижкою. Зірка була яскраво нафарбована. Складалося враження, що косметика трохи розтеклася. Перука припала Насті до лиця. Як відзначали шанувальники в коментарях до посту, дівчині пасує будь-яка довжина волосся і будь-який колір, що буває досить рідко. Одягнена телеведуча була в білу кофту, яка обтягнула її фігуру.

Нагадаємо, що шалена Івлеєва викликала фурор апетитним фото: "Коли ж Настю зроблять...".

Як повідомляла Politeka, Івлеєва втомилася мовчати і видала всю правду про стосунки з кращою подругою: "ми з нею...".

Також Politeka писала, що Івлеєва безсоромно помацала свій бюст перед популярним блогером:"Перекосило".