Зірка шоу "Орел і Решка", популярна російська ведуча Настя Івлеєва розбурхала спокусливими кадрами

Як повідомляє Politeka.net, пікантне відео з Настею з'явилося на одній з фан-сторінок артистки. Красуня була одягнена в коротку кофту. Вона тримала в руках пляшку води, яку вилила на себе. Робила це Настя з таким виглядом, що найстійкіші не могли стриматися від фантазій.

У процесі "водного шоу" зірка відтягнула кофту, налив води собі на тіло. Варто відзначити, що виглядало відео досить гаряче.

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A post shared by Настя Ивлеева (@ivleeva_team) on

Як відомо, Настя Івлеєва ще та оторва. Вона не соромиться бути смішною, спокусливою і справжньою. Завдяки цьому їй вдається утримувати свою популярність. Зараз у зірки 18,2 мільйона підписників в Instagram. Їй пропонують дорогі рекламні контракти і найцікавіші проекти.

Раніше ми писали, що Настя Івлеєва приміряла на себе образ спекотної блондинки з короткою стрижкою. Зірка була яскраво нафарбована. Складалося враження, що косметика трохи розтеклася. Перука припала Насті до лиця. Як відзначали шанувальники в коментарях до посту, дівчині пасує будь-яка довжина волосся і будь-який колір, що буває досить рідко. Одягнена телеведуча була в білу кофту, яка обтягнула її фігуру.

Нагадаємо, що шалена Івлеєва викликала фурор апетитним фото: "Коли ж Настю зроблять...".

Як повідомляла Politeka, Івлеєва втомилася мовчати і видала всю правду про стосунки з кращою подругою: "ми з нею...".

Також Politeka писала, що Івлеєва безсоромно помацала свій бюст перед популярним блогером:"Перекосило".