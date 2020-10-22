У известного украинского юмориста Юрия Ткача обнаружили китайский вирус

Это произошло еще в июне, рассказал артист в интервью «Фактам». По его словам, из-за съемок ситкома «Однажды под Полтавой» тесты на COVID-19 приходилось сдавать еженедельно.

«13 июня сдали очередной раз, и у меня оказался положительный результат. У нескольких ребят тоже. До сих пор помню то состояние страха, которое меня буквально парализовало. Вся группа тогда села на жесткий карантин, съемки были остановлены. Через четыре дня мы пересдали тест, и у всех оказался отрицательный результат, в том числе и у меня. Честно говоря, в стрессовом состоянии, в постоянной тревоге находимся до сих пор», – признался Юрий.

Он также поделился тем, как пережил жесткий локдаун. Артист отметил, что весь карантин провел в Киеве и лишь в середине июня он снял дом для семьи под столицей на пару недель, чтобы дать возможность жене и дочери подышать свежим воздухом, поплавать в бассейне. Куда-то лететь они так и не решились.

По словам Ткача, коронавирус внес свои изменения в работу коллектива:

«Мы держим дистанцию, разрабатываем график так, чтобы на площадке одновременно находились как можно меньше людей. Репетируем свой номер — и уходим. Все в масках, с антисептиками. Даже те, кто уже переболел, ходят в масках».

Шоумен подсчитал, что сделал около десяти тестов, поскольку постоянно находится на съемках и общается с большим количеством людей. Пока что все результаты отрицательные, но расслабляться артист не спешит.

«Коронавирус – вещь коварная, может подкрасться в любой момент», – уверен он.

Напомним, беда случилась с Куценко, актер прикован к постели.

Как сообщала Politeka, беда настигла Фагота из "ТНМК", артист решился на откровенное признание.

Также Politeka писала, что звезда «Квартал 95» рассказала в деталях, как тяжело переносила китайский вирус.