Украинский музыкант Фагот заразился китайским вирусом и рассказал о своем тяжелом состоянии

Как сообщает Politeka.net, 20 октября Олег Михайлюта (настоящее имя) сделал откровенное признание на своей странице в социальной сети "Facebook". Он заявил, что недавно тест выявил у него опасную инфекцию, и теперь он вынужден лечиться.

"Я, конечно, понимал, что все пройдем через этот коронакипиш, но надеялся, что со мной это произойдет как можно позже, если вообще не обойдет. Но произошло именно так и тест показал мне, что отныне я официально "коронованная особа"", - с юмором поделился информацией Фагот.

По словам артиста, ему пришлось несладко. Несмотря на то, что самый тяжелый этам уже миновал, Олег страдает от неприятных симптомов заболевания.

"В начале ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую", - отметил участник группы ТНМК и добавил: "Больше всего скучаю по запахам, ибо мир без них неполноценный".

Фагот в своем посте также обратил внимание, что многие украинцы халатно относятся к мерам предосторожности, а потому напомнил о рисках:

"Верить или не верить в это все – вопрос для каждого личный, но берегите себя и своих близких тщательнее, так как их вам никто не заменит".

Пользователи социальной сети поддержали заболевшего исполнителя в комментариях:

"Выздоравливай! Быстрого восстановления ощущения всех ароматов мира)"; "Олежка, поправляйся! Все будет - ок

"; "Выздоровления ... потому что это зараза коварная! Но победим!".

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