Все просто в ауте

Известная модель Леонила Гузь, которая победила на "Мисс Украина 2018", показала упругие формы

Звезда регулярно балует своих поклонников жаркими фотографиями, на которых демонстрирует завидные части тела, пишет Politeka.net.

Гузь опубликовала фото в открытом платье, которое частично обнажает грудь модели. Также видны ее живот и даже трусы.

Модель позирувала стоя в стены. Одну руку она держит на талии, а другую - на шее. Волосы девушки - собраны.

Для этого лука она отказалась от аксессуаров, чтобы не отвликатьвнимание от главного.

Отметим, такое соблазнительное фото буквально лишило фолловеров модели дара речи. Многие не смогли даже ничего написать в комментариях и просто засыпали пот сердечками.

Те, у кого слова все же нашлись, огракничились короткими комплиментами.

"Красиво", "Шикарно", "Просто вау", пишут в Сети.

Напомним, ранее Леонила Гузь уже позировала в этом пикантом наряде. Низ не скрыл трусиков Леонилы, а верх сжал грудь так, что она прямо вылезла снизу. Девушка сидела на стуле и расставила ноги. Гузь дополнила образ босоножками на каблуке, а волосы собрала в косу.

Пользователи сети чуть ли не сошли с ума от красоты знаменитости.

Напомним, "мисс Украина" Гузь забыла про белье, раздразнив упругими прелестями.

Также Politeka писала, что мисс Украина Леонила Гузь блеснула упругими ягодицами без белья.

А еще Politeka сообщала, что длинноногая мисс Украина Леонила Гузь пленила нереальными видами в боди.