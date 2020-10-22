Известный стриптизер Тарзан (Сергей Глушко), который является мужем Наташи Королевой, немного оправился после скандала
Как сообщает Politeka.net, об этом стало известно из его Инстаграма, где Тарзан опубликовал анонс своего караоке-шоу. Как известно, Глушко устраивает частные вечеринки, где гости поют в караоке, танцуют и веселятся.
На афишу Тарзан поместил свое лицо, представив себя в роли льва. Он использовал картинку из заставки компании Metro-Goldwyn-Mayer, только вместо льва было лицо стриптизера.
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«Есть в мире музыка, точнее
так....ВСЕ в мире музыка!
мы- даже не аккорды, -
ноты)», - подписал артист свой пост.
В комментариях Сергею оставили массу отзывов.
«Сергей, вы с Натальей, - ОГОНЬ! Люблю вашу семью! Все живут пресно и скучно. А вы очень талантливы и трудяжки. Дай вам Бог!», «Все будет хорошо! Держитесь!», «Блин пишут про вас с каждого утюга, как будто сами святые. Любви вашей семье!», «Тарзан, покажи фото с любимой женой», - пишут пользователи сети.
Отметим, что скандал с изменами Тарзана не утихает, так как любовница Анастасия Шульженкко продолжает подливать масла в огонь. На днях она опубликовала совместное фото со счастливым Тарзаном.
Напомним, что Наташа Королева взвыла после измен Тарзана, под угрозой Пугачева, Собчак и Заворотнюк: «Чья семья будет унижена…».
Как сообщала Politeka, озорную Наташу Королеву в кожаных штанах и топе высмеяли за поведение на сцене: «Если б не Николаев!».
Также Politeka писала, что потрепанный скандалами Тарзан поразил забавами на капоте авто: "Обалдеть, Сережа, ты так можешь?".