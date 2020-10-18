Російська співачка Наташа Корольова нагадала найяскравішим парам російського шоу-бізнесу про те, що наступними жертвами цькування на телебаченні можуть бути вони

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram вона опублікувала слайд-шоу, в якому використовувала фото найвідоміших подружніх пар, включаючи Павла Волю і Ляйсан Утяшеву, Леоніда Агутіна і Анжеліку Варум, Наталію Подольську і Володимира Преснякова, Яну Рудковську і Євгена Плющенка, Олександра і Анжеліку Ревву, Ксенію Собчак з Костянтином Богомоловим, Максима Галкіна з Аллою Пугачовою, Анастасію Заворотнюк з чоловіком та інших.

"Хто наступний? Чия сім'я буде принижена і розтоптана організаторами теле-шоу, яким хочеться думати, що грубі втручання в приватне життя з позиції «третейського суду» залишаться для них безкарними?",- завила Корольова, додавши, що продюсери таких шоу впроваджують підставних людей, влаштовуючи справжні вистави.

Артистка заявила, що публічні люди мають право на захист себе і своїх сімей.

Варто відзначити, що в коментарях на співачку обрушився шквал критики.

"Не смішіть людей", "Наташа скільки зла в тобі", «ні, ну ваш чоловік сам перший вивалив брудні сімейні труси і помахав ними", "смішно... їй богу", "Позорище!", "Твоя сім'я - з цими сім'ями-поруч не стоїть! Ти живеш з ганебним чоловіком. Не треба сюди інших приписувати!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Корольова після зрад Тарзана зважилася на зміни і блиснула розкішним бюстом: "неземна краса".

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