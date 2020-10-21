Російська співачка Наташа Корольова блиснула стрункою фігурою в спокусливому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося рідкісне архівне відео зі співачкою. Ще зовсім юна Корольова позувала в шкіряних штанях і короткому топі. Зверху зірка накинула шкіряну куртку. Зачіска співачки відображала моду 90-х. Артистка виступала на сцені з підтанцьовкою. Вона рухалася під музику і співала перед повним залом людей. Правда, без мікрофона.

"Наташа Корольова - сірі очі", - підписали відео автори аккаунта.

Менш ніж за день відео подивилися майже 16 тисяч разів. У коментарях залишили масу позитивних відгуків Корольовій, але не обійшлося і без жорсткої критики її творчості та виступу.

"Ностальгія", "як вона класно рот відкриває під фанеру на всі 32 зуба", "якщо б не Ніколаєв! Приголомшливий поет і композитор! Ще й джентльмен, спокійно подарував свої пісні!", "Диво!", "Хороша", "Така гарненька тут, без пафосу і фальші!", "Хороша пісня! Наташа молодець!", "Хороша талановита дівчина, навіщо тобі цей бездарний Гібон», «класний костюм», "30 років тому про неї тільки й пліткували", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що нова біда у Наташі Корольової, після зрад Тарзана співачка зважилася на відчайдушний крок: "бережіть себе!".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова після зрад Тарзана може проміняти чоловіка на двох красунь:"треба такою комуною і жити".

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