Стало известно, когда украинцы могут ждать назад свои деньги, переплченные за электроэнергию

Нацкомиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена обязать операторов системы распределения вернуть потребителям суммы переплат за электроэнергию до 1 июня 2021 года, пишут Українські Новини.

Отмечается, что по состоянию на сентябрь 2020 года, исходя из жалоб потребителей, ОСР не выполнили в полной мере финансовые обязательства по договорам на поставку электроэнергии и о пользовании электрической энергией и рекомендации, которые были предоставлены НКРЭКУ.

Поэтому НКРЭКУ намерена обязать операторов системы распределения до 1 января 2021 года согласовать с индивидуальными бытовыми потребителями разрешенную договорную мощность в соответствии с оформленными паспортами точек распределения. Операторы системы распределения будут обязаны вернуть потребителям переплаты.

Напомним, в Кабинете министров разработан проект закона, который предполагает передачу местным органам власти полномочий по лицензированию в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – следовательно, и установления тарифов на соответствующие услуги.

В Кабмине эту меру рассматривают как логическое продолжение политики децентрализации. Также, по словам главы правительства Дениса Шмыгаля, она является необходимым условием для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, то есть для получения кредитов от него.

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