Украинцам везет, поскольку дожди обходят нашу страну

Об этом в своем Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что завтра, 23 октября, будет солнечно и без осадков благодаря мощному антициклону.

"То есть, пятница будет у нас без дождя и выезжать за город или пройтись после работы или оторваться от домашнего он-лайна можно будет спокойно и приятно. А если пробки в пути - возьмите какую - нибудь аудиокнигу", - заявила Диденко в микроблоге.

Синоптик предупредила, что завтра почти во всех регионах Украины днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов, а теплее всего будет на Юге - от +16 до +22 градусов.

"В Киеве 23-го октября дожди маловероятны, потеплеет до +18 градусов. В субботу-воскресенье воздух в Украине посвежеет, однако не критично, существенные осадки - вряд ли, разве что в субботу по северным районам прогуляются небольшие осадки. Поэтому уже сегодня готовьте корзины на грибы, которые, возможно, еще выжили после человеческого нашествия в минувшие выходные", - резюмировала Наталья Диденко в свежем прогнозе погоды на завтра, 23 октября.

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По прогнозу Натальи Диденко, 22 октября будет очень теплым днем.

22 октября ожидается +12+18 градусов, на юге местами до +20 градусов. Синоптик также предупреждала, что сегодня не будет осадков, однако местами возможны туманы.

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