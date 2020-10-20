Кому з українців не пощастить найбільше

Стало відомо, коли в Україну прийде істотне похолодання

Такий прогноз озвучив синоптик Леонід Горбань, передає портал 24.

За його словами, останній місяць осені буде похмурим і дощовим, тому вже зараз українцям варто готуватися до приходу істотного похолодання.

Що стосується дощів, то в північних регіонах кількість опадів за місяць складе 25-30 міліметрів.

На початку листопада, як прогнозує Леонід Горбань, повітря прогріватиметься до +9...+ 11 градусів, проте до кінця місяця температура може впасти до +4...+ 6 градусів. Крім того, температура нижче нуля може бути не тільки вночі, але і вдень.

У західних областях морози очікуються до першої декади грудня, а мокрий сніг випаде на Заході і на півночі вже в середині наступного місяця.

У східних областях буде сухо до 6 листопада, після чого в регіон повернуться дощі. В українській столиці останній місяць осені почнеться похмуро, і вже з 11 листопада, як запевняють синоптики, будуть нічні морози і сніг.

А початок грудня запам'ятається українцям дощами зі снігом. Протягом першого місяця зими вдень синоптики прогнозують + 4...+ 6 градусів, але вночі температура повітря буде опускатися до -11 градусів.

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За словами Наталії Діденко, температура найближчої ночі очікується + 1 +6 градусів, місцями заморозки, завтра вдень у більшості областей прогнозують +8 +13 градусів, на півдні +12 + 16 градусів.

У Києві 20 жовтня вітер буде поривчастим, що істотно посилить відчуття холоду. Найближчої ночі в українській столиці очікується + 3 +6 градусів, в околицях заморозки, а вдень у вівторок всього +9, + 10 градусів.

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