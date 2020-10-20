Прохолодна погода ще проявить свій характер на території України

Про це у свіжому прогнозі погоди повідомила авторитетний синоптик Наталка Діденко.

За її словами, дуже холодно буде вночі: у Карпатах очікується до -3 градусів, на Півдні +6+10 градусів, в інших регіонах - від +1 до +6 градусів.

"Проте, хто працює не вдома, а виходить на люди, все ж у піжамі якось не комільфо, тому вдень сонце почне несміливо гріти наші сині носи - передбачається +10+15 градусів", - продовжила Діденко у своєму Facebook.

Що стосується опадів, то вони можливі завтра, 21 жовтня, на Чернигівщині та Сумщині. Також можливі тумани, а вітер буде поривчатий, південно-західний.

"У Києві 21-го жовтня буде без опадів, з рвучким південно-західним вітром. Найближчої ночі +2+5 градусів, завтра вдень близько +12 градусів. Потепліє в Києві 22-23 жовтня до +17, +18 градусів, буде чудова красива погода, а на уїк-енд знову температура повітря знизиться і вже весь наступний тиждень очікується холодним", - резюмувала Наталка Діденко у свіжому прогнозі погоди.

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За словами синоптика Леоніда Горбаня, останній місяць осені буде похмурим і дощовим, тому вже зараз українцям варто готуватися до приходу істотного похолодання.

На початку листопада, як прогнозує Леонід Горбань, повітря прогріватиметься до +9...+ 11 градусів, проте до кінця місяця температура може впасти до +4...+ 6 градусів.

У західних областях морози очікуються до першої декади грудня, а мокрий сніг випаде на Заході і на півночі вже в середині наступного місяця.

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