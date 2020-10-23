Есть, на что посмотреть

Знаменитые артистки обожают наряжаться, поэтому часто украшением их фигурки становятся разнообразные корсеты и корсетные платья

Politeka.net вспоминала, как выглядят самые известные звезды в корсетах.

Пышногрудая «невеста» Гарика Харламова Яна Кошкина обожает корсеты, ведь ей есть, что показать. Она с удовольствием дразнит своих поклонников жаркими кадрами, выставляя напоказ свой сочный бюст.

А вот у экс-жены Харламова, актрисы Кристины Асмус более скромные формы. Но это не повод не носить корсеты. На съемках шоу «Золото Геленджика» она носила весьма пикантные платья.

Певица Наташа Королева любит подчеркнуть достоинства фигуры корсетными платьями. Несмотря на свой возраст, красотка любит откровенные наряды.

А Анна Семенович при помощи корсетов удерживает в нужном положении свою огромную грудь. Артистка не раз говорила, что считает свою пышную фигуру достоинством.

Любит козырнуть своим бюстом и певица Ани Лорак. Ее наряды для клипов и концертов выглядят сногшибательно.

Светлана Лобода тоже позволяет себе носить корсетные платья, которые подчеркивают ее соблазнительные формы.

Киевская модель Алена Омович, которую называют украинской версией Кардашьян, - счастливая обладательница шестого размера груди. Свой бюст она любит помещать в разнообразные корсеты.

Напомним, что роскошная Лобода подразнила видами в платье с экстремальным разрезом: "О, ёшкин кот...".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак удивила огромным бюстом в неприличном декольте: "Пятого размера?".

Также Politeka писала, что больная Асмус рассказала, как живет с дочкой, и показала малышку: «Харламов в молодости».