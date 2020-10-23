Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, похвасталась роскошным образом

Модель привыкла к роскоши после того, как стала востребованной моделью. Представляя одежду известных брендов для онлайн-магазинов, девушка не скромничает. Анастасия всегда демонстрирует бюст во всей красе и не прячет его под одеждой вовсе.

В этот раз Квитко похвасталась пышным бюстом в ярко-розовой, тесной маечке с тонкими лямками и подчеркнула талию благодаря джинсам светло-синего оттенка с высокой посадкой. На очередном своем фото Насте удалось выделиться, ведь позировала она, опиравшись на роскошное и дорогое авто.

Специально прогнувшись в спине, девушка выставила бюст и отклонила голову в сторону. Пикантная поза не осталась незамеченной фанатами.

«Que maquina !!!!; Да, любопытно, удивительно; 🌹Hot 💞hout 💞hottest🔥👌; девушка просто роскошная😍; сколько можно их увеличивать?👉👌👉👌; Девушка отайдите от моей машины 😂😂😂😂; Как я могу тебя достать?; Так красиво 😍; две машины, куколка, это перебор 🥰; путешествует, чтобы искушать😍🔥; Hermoso 😋🤤😍 !!; Вашему мужу ТАК повезло; можно развить фантазию; Кто твой сахарный папочка?; сладкий картофель».

Мы также писали, что модель каждый вечер старается проводить ярко и показывает лучшие моменты времяпровождения в своих Стори, при этом девушка старается привлекать внимание своими нарядами. Так как она рекламирует одежду, то не стесняется показать себя в довольно открытых образах.

Этот раз не был исключением, модель примерила крошечное серое платье в белую клетку и посветила бюстом в привычной манере благодаря довольно глубокому декольте.

Образ молодой блондинки дополнили массивные серьги с камнями, а также трендовые часы. При этом больше всего выделялась грудь Насти, едва скрытая тоненькой тканью.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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