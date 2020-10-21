Отопление в некоторых городах можно не ждать

В Украине стоит ожидать снижение уровня оплаты за газ

21 октября Кабинет министров Украины принял решение об изменении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Данное постановление делит долги ТЭЦ перед “Нафтогазом” за использованный газ для производства тепла и электроэнергии.

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что данное решение приведет к понижению уровня оплаты за природный газ для производства электроэнергии и будет причиной обращений НАК “Нафтогаз Украины”, который будет требовать компенсацию расходов за счет государственного бюджета, пишет РБК.

Стоит отметить, что по постановлению показатели расчетов ТЭЦ за "голубое топливо" для выделения тепла и электричества с НАК “Нафтогаз Украины” будут рассчитываться отдельно.

В пояснительной записке говорится, что текущие нормы не давали “Нафтогазу” установить лимиты газа, в результате чего под угрозой оказался отопительный сезон в некоторых городах.

В документе отметили, что из 30 предприятий ТЭЦ и 5 генерирующих компаний, НАК “Нафтогазу Украины” задолжали за поставку природного газа - 25 предприятий.

В частности, такую ситуацию наблюдают в Белой Церкви (Киевская область), где местная теплоэлектроцентраль полностью перестала производить электрическую и тепловую энергию из-за долга за потребленную энергию в 513 млн грн населением и многомиллионной задолженности самого предприятия.

При этом задолженность указанной ТЭЦ за газ для производства тепловой энергии составляет лишь 2,3 млн грн. В результате 60 тысяч человек населения может остаться без тепла этой зимой.

В Кабмине нашли выход - разделение ответственности в части оплаты за газ, использованный для производства электричества и тепла. В документе утверждается, что такое решение позволит “Белоцерковской ТЭЦ” иметь лимиты газа, которые будут гарантировать стабильный отопительный сезон.

Благодаря постановлению “Нафтогаз” может поставлять газ, в случае по состоянию на 23 число месяца, уровня оплаты производителя тепловой энергии не ниже 90%. А для производителя тепловой энергии, имущество которого находится под управлением Фонда госимущества, и использующего газ для производства тепловой и электрической энергии - не ниже 60%.

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