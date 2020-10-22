Популярная певица Вера Брежнева показала, как тренируется на дому

Она опубликовала на странице в соцсети "Инстаграм" смелое видео, на котором запечатлена в спортивном образе, сообщает Politeka.net. Знаменитость сняла себя в зеркале, пока сидела на коврике для йоги в позе лотоса. Для занятий исполнительница надела черные лоссины, мешковатый белый топ и яркием носки. Экс-участницы группы "ВИА Гра" дополнила образ, собрав волосы в пучок на затылке.

В какой-то момент Вера Брежнева забралась на диван, поджала ноги и приспустила одежду, обнажив свое изящное плечико. Глядя на нее можно сказать, что вот это фигурка спортивной женщины. В таком виде певица наверняка бы получила множество хвалебных комментариев в свой адресс, однако она разместила видео в сториз, где нельзя оставлять отзывы.

Ранее Вера Брежнева показалась в повседневном образе без фильтров и яркого макияжа. Она надела черную майку и с белыми штанами, довершив образ красотки большими очками с тонкой металлической оправой.

"Я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать своё мнение. Мое мнение: я офигенная ) простите ☺️ поэтому позволяю себе фото не без фильтров и ретуши", - заявила певица в описании.

Напомним, Брежнева засветила своих сестер-красоток на редком фото и поразила историей: «В нашей семье всегда…»

Как сообщала Politeka, 38-летняя Брежнева нечаянно показала, как "помято" выглядит в обычной жизни: "Слетел фильтр".

Также Politeka писала, что охранник раскрыл, как Брежнева охмурила Меладзе и попала в ВИА Гру: "У Константина даже очки упали".