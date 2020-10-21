Украинцы наконец смогут отдохнуть от осадков

Об этом в свежем прогнозе погоды на завтра, 22 октября, рассказала авторитетный синоптик Наталья Диденко.

В частности, она отметила, что завтра будет очень теплый день в Украине, поэтому некоторые украинцы получат "повод" прогулять работу или учебу.

"Завтра можно прогулять работу и учебу. Если возможно. Потому что очень хороший будет день в Украине. 22 октября повсюду ожидается + 12 +18 градусов, на юге местами до +20 градусов", - предупредила Наталья Диденко в своем Facebook.

По словам синоптика, завтра не будет осадков, но возможны утренние туманы, поэтому водители должны быть максимально осторожны.

Что касается погоды в столице, то в Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, завтра потеплеет до +17.

"Без осадков, красиво и уютно", - резюмировала синоптик в своем Facebook.

Ранее украинцев предупреждали о снежном похолодании, которое уже скоро придет в страну.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, ухудшения погоды стоит ожидать уже в следующем месяце. Если в начале ноября температура днем будет до +11 градусов, то уже перед началом зимы столбики термометров упадут до отметки в +6 градусов.

Что касается морозов, то первыми их на себе ощутят жители западных регионов, а мокрый снег выпадет на Западе и на Севере уже во второй декаде ноября.

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