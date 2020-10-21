Российская певица Альбина Джанабаева, которая ранее выступала в коллективе ВИА Гра, взбудоражила пикантным образом

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм звезда выложила фото, на котором предстала в соблазнительном виде.

На девушке надето розовое роскошное платье, не скрывающее рук и плеч певицы, причем, руки Альбина держит на поясе, что подчеркивает ее решительный вид.

Волосы знаменитости распущены и гладко зачесаны, обращает на себя внимание яркий цвет помады на лице певицы.

Джанабаева анонсировала выход своего интервью в одном из журналов, а также рассказала, о чем в нем будет идти речь.

"Об отдыхе, мужчинах и самоконтроле... коротко и ясно", – написала она.

Стоит заметить, что за время, проведенное в ВИА Гре Альбина ощутимо похорошела. Сначала поклонники группы говорили, что она не "вписывается" в коллектив из-за отсутствия выдающихся форм, но затем изменили свое мнение.

Вот и сейчас поклонники засыпали певицу комплиментами в комментариях.

"Красивая девушка ты Какая красивая девушка🌸💮🌸 Как весенний цветок💋 Вы очень красивая 🔥❤️ Красотка! Как всегда Вы сияете! 💞💞💞❣️❣️❣️❣️💕💕💕💕💕❤️❤️❤️❤️❤️❤️💞💞💞💞 Вааау, очень красивая💔🔥 как всегда прекрасна😍 какая же вы всё-таки красивая❤️ Любим и ждём выпуск 💥💕 Платье огонь, впрочем как и вы сами🔥) Ваау😍😍😍 😍😍😍😍 💖💖💖", – написали они.

Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева предстала в наряде пастельных тонов. Звезда предстала в комбинезоне молочно-кремового оттенка расположилась в кресле держа перед собой лиловый цветок.

Певица закрыла им чуть ли не пол лица, оставив глаза, в которых читается ее романтическая душа. Джанабаева с легкой улыбкой кинула игривый взгляд в камеру. Кадр пришелся по душе поклонникам.

Напомним, бесстыжая экс-«ВИА Гра» в кружевном белье раскрыла свой секрет: «Люблю пробовать новое».

Также Politeka писала, Джанабаева покорила внешним видом в белом, Меладзе так повезло: "Альбин, ну как можно..."

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