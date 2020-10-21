Это далеко не первый подобный инцидент

Украинцам "открыли глаза" на новую схему в ПриватБанке

Об этом в негативном отзыве написала молодая клиентка, опубликовав его на тематическом сайте Минфин.

По ее словам, она стала совершеннолетней, поэтому вместо карты юниора ей выдали "универсальную".

Однако, сотрудника государственного ПриватБанка отказывалась переоформлять ей карту до тех пор, пока она не оформит себе платную страховку.

"Все бы ничего, но сотрудница банка начала предлагать мне оформить медицинскую страховку, утверждая, что это обязательно. На вопрос почему, четкого ответа не последовало, мол связи с карантином. Цена: 50 грн месяц", - продолжила девушка.

Через время клиентка обратилась на горячую линию, где ей подтвердили, что для оформления карты не нужно в обязательном порядке оформлять платную страховку.

"В коллцентре мне такую информацию не подтвердили. Наглая, циничная, бесстыдная ложь прямо в лицо. Успела отменить страховку, но сам факт", - резюмировала она в своем отзыве.

"Добрый день! Пожалуйста, простите, что вам пришлось совладать с этим. Мы уже передали сигнал коллегам, которые проведут проверку в отношении действий сотрудника и позвонят вам за результатом", - отреагировал представитель банка на новую жалобу.

Напомним, украинцев гонят из Приватбанка, раскрыты новые проблемы с картами.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк отметился новой выходкой, скандальные детали

Также Politeka писала, что банкомат Приватбанка "сожрал" карту вместо того, чтобы выдать деньги.