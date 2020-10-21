Российская актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху Будько в популярном сериале "Сваты", впечатлила кадром из фильма

Как пишет Politeka.net, в соцсети "Инстаграм" знаменитость выложила фото, на котором она со своим "мужем" по сериалу Федором Добронравовым и совсем еще маленькой Софией Стеценко (внучкой Женей) на съемках четвертого сезона "Сватов".

Все актеры весело улыбаются, из чего можно предположить, что работа над фильмом приносит им настоящее удовольствие.

"Несколько лет назад ❤️👍", – подписала снимок Татьяна Крачвенко.

Фолловеры актрисы вместе с ней умилились этим фото, заявиви в комментариях, что четвертый сезон "Сватов" был одним из лучших.

"так бы и смотрела и смотрела на вас МОЕ ВАМ ПОЧТЕНИЕ ❤️ Я ОБОЖАЮ ВАС ❤️ СМОТРЮ СЕРИАЛ ❤️И ПРОСТО БАЛДЕЮ Господи, как же я всех вас люблю!!!! Вы такие всё классные!!!!❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏💐💐💐💐💐💐💐 Любимый сериал и любимые актеры😍 Вы настоящая русская женщина!!! Красавица необыкновенная!!! Очень ждём продолжения сериала !!!! Как же хорошо, что есть такой фильм!!! Люблю Вас бесконечно! Пусть сериал этот будет и будет!", – написали они.

Ранее мы писали о том, что появилось фото, на котором Кравченко предстала в зеленом платье в розовый цветочек с голубыми полупрозрачными оборками на подоле. На шею она надела крупное ожерелье и сделала себе экстравагантную прическу с торчащим розовым пухом. Образ Татьяны Кравченко дополнил дерзкий грим с румянами и синими тенями на веках.

В таком виде знаменитая актриса сфотографировалась на фоне стены. Она изобразила широкую клоунскую улыбку, подняла одну руку в приветственном жесте, а второй слегка оттянула уголок платья, как при реверансе.

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».