Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней шоу "Холостячка", выложила в соцсеть пространный пост, касающийся ее участия в проекте

Как сообщает Politeka, ссылаясь на Инстаграм знаменитости, Ксения заявила, что очень волнуется перед премьерой. Причем, одета была звезда в необычное платье, более похожее на плащ, которое не скрыло от фанатов роскошный бюст актрисы.

"Осталось пару дней до премьеры «Холостячки», до того, как Вы увидите меня на экране как Ксению Мишину, а не в роли кого-то другого... Сказать, что я волнуюсь - не сказать ничего. Не каждый день нам выдаётся шанс увидеть себя со стороны, прокрутить значимые события из жизни, как кинопленку. Но мне выпал. Честь это или испытание? Для чего большего это в моей жизни я ещё не знаю. Но то, что этот проект полностью изменил меня — несомненно! Столько событий, страстей, переживаний, открытий, драмы и счастливых моментов в одном проекте, а хватило бы на целую жизнь.

Судьбою мне уготована такая роль: прожить это и рассказать с широких экранов всем, таким же девочкам, как я, чего мы достойны. Пусть кадры, которые Вы увидите зажгут искорки в ваших сердцах. В сердцах мужчин - искру героя, завоевателя. Пусть пробудят в вас, сильные украинские парни, ваше истинное предназначение завоевателя и мудрого главы, способного повести за собой с честью и достоинством не только свою женщину и детей, но и всю страну, ведь мы так нуждаемся в этом сейчас. Пусть эти картинки, которые мы всей командой в потоке создавали, не по сценарию, а из сердец, пусть они пробудят в вас, прекрасные девушки, Силу.

Но не ту силу, с помощью которой «я сама!», а ту, что лишь своим добрым намерением, своей наивной, красивой женской мечтой создаёт целые реальности, уютные пространства и даёт жизнь. Я верю, что не бывает случайностей и этот проект пришёл в мою жизнь, да и в тысячи сердец тех, кто его посмотрит не зря. Мы были там собой без остатка. Мы жили, любили, боролись, искали и отпускали. Я приглашаю Вас в это путешествие, чтобы ещё раз пройти со мной этот незабываемый путь, с одним лишь компасом - голосом сердца.", – пишет Мишина.

Фанаты девушки в комментариях отреагировали на сообщение знаменитости, поддержав ее.

"Лучшая❤️🔥 Шикарная😍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Боже 😍 как красиво написано и так искренне, с открытым сердцем 🙏❤️Обожаю 🔥Вас! 👍 Вы~ Шикарная! Мне кажется трудно перед камерами найти свою половинку! и Это Шоу скорее для зрителей! НО Я ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮ ВАМ ПОСКОРЕЕ ВСТРЕТИТЬ ДОСТОЙНЕЙШЕГО И НАСТОЯЩЕГО ВАШЕГО МУЖЧИНУ! 🙏❤️👍 ОБАЛДЕННАЯ красота!😍😍😍❤ Как ты красиво написала ❤️❤️❤️ В самое сердце!!! Жду! Ура!😍 Вы великолепна ❤️😍 Я очень жду пятницу. Вы мне нравитесь очень, как человек. Вы очень талантливая и красивая. Надеюсь, что уже не ,,холостяка,,🤪🎊 Просто с нетерпением жду этого такого нового и теплого сезона 😍 Верю, что у Вас @misha.k.ua все получится и вы найдете настоящую любовь, которой так заслуживаете Куколка❤️", – написали фолловеры.

Ранее мы писали, что Ксения затронула тему полового воспитания и спросила у своих почитателей, что они думают по этому вопросу.

"Сексуальность Как много в этом слове🤪🙃 Жизнь идёт и такие фундаментальные вещи с ее течением раскрываются в нашей жизни все с новых и новых сторон. В детстве, если верить Фрейду, этот аспект закладывает в нас много сценариев, с которыми мы потом будем идти в жизнь. В подростковом возрасте она раскрывает нам душу: все же помнят первую горячу любовь?! Теперь когда я и сама мама я смотрю на это, и с высоты опыта мне становится страшно. То, какой сейчас дети видят эту сторону нашей жизни, не вдохновляет и не успокаивает", – написала она.

Напомним, что Мишина показала наслаждение в огромном декольте: "Вид сверху лучший".

Как сообщала Politeka, Мишина в прозрачном наряде показала, чем будет покорять знойных красавцев: "Ох...".

Также Politeka писала, что Мишина довела до мурашек чувственными образами из нового шоу: «Это будет сказка».