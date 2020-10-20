Известный украинский исполнитель Олег Винник поделился кадрами со съемок третьей части фильма "Скажене весілля"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Инстаграм.

На снимках, которые Олег выложил в соцсеть, виден сам Винник, а также известный актер Юрий Горбунов, который примерил на себя образ тамады, а также другие звезды отечественного кинематографа.

"Это будет "самая сумасшедшая свадьба" из всех трех!" – утверждает исполнитель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 20 Окт 2020 в 5:14 PDT

Поклонники с восторгом прокомментировали снимки, искупав Олега в заслуженных комплиментах.

"Ооо! Чекаємо прем‘єру!Фотки БОМБАСТИЧНІ!😍🤤🔥 Красавчик, как всегда! Чекаємо з нетерпінням 😍Остання фотка крута 🔥🔥🔥😂 Може Винника у президенти??? Уже чекаємо на прем'єру🙈🔥 Останнє фото просто шик 😂😂🔥 це найкраща комедія року,і після Ваших постів,головна інтрига року !😹🔥♥️ Олег,ну Вы озорник!Ни минуты без шуток и приколов!Молодец!Сразу видно-человек живой!Вот таким жизнерадостным и нужно быть всегда!По возможности.Олег,я Вас лю!Вы прелесть!Вы неподражаемы,индивидуальны,талантливы,а главное-Вы настоящий!👍😘Ждём премьеру.😍", – пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что судьба Олега Винника в шоу «Танці з зірками» решена окончательно. Дисквалифицированному участнику предложили вернуться в шоу.

В предыдущем выпуске, по правилам проекта Олег Винник и Алена Шоптенко, которые пропустили два выпуска из-за китайского вируса, были дисквалифицированы. Но, участникам проекта, зрителям, а также представителям украинского шоу-биза такое решение показалось несправедливым. Так, сразу же в эфире шу Ольга Фреймут заявила, что Олега Винника стоит оставить в проекте, ведь вирус, которым заболел артист, может настигнуть каждого.

"Пожалуйста, форматники шоу, мы вас просим, оставьте Винника в проекте. Дайте ему шанс», - обратилась она.

Другие участники поддержали ведущую и вместе со зрителями скандировали: "Винник".

Напомним, измученная Шоптенко из "Танців з зірками" рассказала о своей страшной болезни: "Это ни с чем не сравнимо"

Как сообщала Politeka, беда в семье Шоптенко из "Танців з зірками", муж обратился к украинцам: "Буду честен..."

Также Politeka писала, что неугомонная Монро вызвала восторг дикой выходкой с Поляковой и Винником: "Все премии будут наши"