Известный российский танцор Сергей Глушко (Тарзан) удивил новым видеороликом со своим участием
Как пишет Politeka, ссылаясь на Инстаграм знаменитости, Сергей исполнил популярную "Песню о зайцах" из известного кинофильма "Бриллиантовая рука".
Стоит отметить, что на видео Сергей сидит за роялем обнаженный, удивляя мощным торсом и бицепсами. Из одежды на Тарзане одни серые трусы, зато на голове у него маска ужасного зайца с красными и зелеными зубами.
"Немного жаль ушедшего лета....но не будем унывать,друзья! Всем мира и здоровья!", – подписал видео стриптизер.
"Невеста" Харламова задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка"
"Вы сами себя унижаете": Королеву жестко поставили на место после выпада в сторону Собчак, Реввы и Меладзе
Невестка Пугачевой в дерзком мини забыла про скромность, сверкнув сладкими местами: «Гладкий на ощупь»
"Приемная мама": фото Пугачевой с дочкой в одинаковых беретах вызвало ажиотаж
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Немного жаль ушедшего лета....но не будем унывать,друзья! Всем мира и здоровья! #тарзан #тарзаншоу #тарзанкараокешоу
Поклонники за считанные минуты просмотрели это видео почти полторы тысячи раз. Но комментарии оставить не смогли, потому что Сергей закрыл в соцсети эту возможность после того, как произошел известный скандал с Наташей Королевой из-за его измены.
Глушко отрицает, что в его семье существуют проблемы и всячески пытается показать показать, что у них с Наташей всё хорошо. Наташа Королева тоже всячески пытается отвлечься от скандала, в который умудрился вляпаться ее супруг.
Ранее мы писали, что Наташа Королева ошеломила новым кадром с мужем. У себя в Инстаграм певица поделилась ярким снимком с Тарзаном, который недавно попал в скандал с изменами. Королева сидела на капоте авто, раздвинув ноги. Рядом стоял муж в солнцезащитных очках.
"Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется скандал с сайта на сайт, не забывая про телеэфир", - отметила певица.
Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой
А еще Politeka писала, что всплыла неожиданная правда о Тарзане до знакомства с Королевой
Также Politeka сообщала, что Собчак жестко проучила Тарзана после измены Королевой, скандальные кадры