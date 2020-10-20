Известный российский танцор Сергей Глушко (Тарзан) удивил новым видеороликом со своим участием

Как пишет Politeka, ссылаясь на Инстаграм знаменитости, Сергей исполнил популярную "Песню о зайцах" из известного кинофильма "Бриллиантовая рука".

Стоит отметить, что на видео Сергей сидит за роялем обнаженный, удивляя мощным торсом и бицепсами. Из одежды на Тарзане одни серые трусы, зато на голове у него маска ужасного зайца с красными и зелеными зубами.

"Немного жаль ушедшего лета....но не будем унывать,друзья! Всем мира и здоровья!", – подписал видео стриптизер.

Поклонники за считанные минуты просмотрели это видео почти полторы тысячи раз. Но комментарии оставить не смогли, потому что Сергей закрыл в соцсети эту возможность после того, как произошел известный скандал с Наташей Королевой из-за его измены.

Глушко отрицает, что в его семье существуют проблемы и всячески пытается показать показать, что у них с Наташей всё хорошо. Наташа Королева тоже всячески пытается отвлечься от скандала, в который умудрился вляпаться ее супруг.

Ранее мы писали, что Наташа Королева ошеломила новым кадром с мужем. У себя в Инстаграм певица поделилась ярким снимком с Тарзаном, который недавно попал в скандал с изменами. Королева сидела на капоте авто, раздвинув ноги. Рядом стоял муж в солнцезащитных очках.

"Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется скандал с сайта на сайт, не забывая про телеэфир", - отметила певица.

Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой

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