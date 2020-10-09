Пандемия не обошла стороной украинского исполнителя и фронтмена группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка

Об этом звезда написал в своем личном Facebook.

Так, музыкант раскрыл свой тяжелый диагноз и признался, что заразился опасным уханьским вирусом.

Как уверяет Андрей Хлывнюк, он себя чувствует, как при обычной простуде.

"Друзья, к сожалению я заболел. Чувствую себя, как при сильной простуде. Не волнуйтесь пожалуйста и берегите себя. Если вам очень хочется помочь - вот!...", - написал судья шоу "Х-Фактор" в своем личном Facebook.

Украинцы поддержали музыканта и оставили под его публикацией десятки комментариев с пожеланиями.

"Выздоравливай скорее, дружище", "Скорейшего выздоровления", "Выздоравливай! Сейчас, к сожалению,это все чаще встречается .... к большому сожалению....Будем осторожны!...", "Поправляйся бро, если что-то нужно - маякуй!", "Держу кулачки", "Быстрого выздоровления, будь крепким", "Мы тоже переболели, пусть все быстро пройдет", - написали они в комментариях.

Ранее Андрей Хлывнюк рассказывал, как соскучился по россиянам.

По его словам, он соскучился по "своим людям" в России. В то же самое время, он считает, что стал заложником кровавых действий узурпаторской власти в России.

"Я очень соскучился по своей российской публике. Очень соскучился, аж до зуда в костях! Я так соскучился по своим людям в России. И мне так обидно, что между нашими странами идет война. Мне обидно, что я фактически стал заложником своей же совести, заложником кровавых действий узурпаторов власти в России. Так случилось, но я очень скучаю по тем, кого я там знал и кого очень люблю сейчас", - заявлял ранее популярный музыкант.

Напомним, что Хлывнюк раскрыл правду о разводе с женой после 10 лет брака

Как сообщала Politeka, Хлывнюк сделал срочное обращение, на кону жизнь

Также Politeka писала, что музыканты "Бумбокс" жестко высказались из-за поездок в Россию