Украинский певец Виталий Козловский впечатлил атлетичной фигурой на улице

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовал на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, на котором предстал в легком осеннем наряде. Музыкант вышел на прогулку в серых штанах и пиджаке, а также черной футболке и туфлях.

Виталий Козловский с радостной улыбкой уселся под колоной посреди улицы, снял пиджак и положил его себе на бедро. Он облокотился на на собственное колено и продемонстрировал внушительные бицепцы на руках. Можно заметить, что на заднем плане отдыхали другие люди, которых артист, похоже, нисколько не стеснялся. Пикантности фото придали штаны, которые слегка задрались и обнажили лодыжки.

«У мудреца спросили: долго ли ждать хороших перемен? Он ответил – если ждать, то долго», - поделился мудростью Виталий в описании к снимку.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид исполнителя в комментариях, даже Татьяна Песик из "Квартал 95" поставила лайк под фото:

"Такой привлекательный"; "Уверена, что хороших изменений ждать не будете. Просто добьетесь, сделаете, достигнете"; "Конечно нужно действовать, а то если долго ждать, то и старость подкрадется👍👍👍(фото👍👍👍)"; "Какой сексуальний 😘🤩🤩💖💖❤️❤️❤️".

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