Власти столицы из-за новой вспышки китайского вируса решили отменить все мероприятия, связанные с празднованием Нового года

Об этом информирует издание Onet, цитируя пресс-службу мэрии Варшавы.

Власти польской столицы уверены, что здоровье жителей - самое главное, поэтому мероприятия были отменены, а сэкономленные средства останутся в казне столицы.

"Здоровье жителей - самое главное. Отсутствие мероприятия приведет к тому, что часть финансов останется в кассе города", - заявила пресс-секретарь администрации Варшавы Каролина Галецкая и выразила надежду, что они смогут с размахом отпраздновать новогодние праздники в следующем году.

Стоит отметить, что с начала пандемии в Польше официально зарегистрировано более 183 тысяч заражения китайским вирусом. Жертвами заразы стали 3614 поляков, а страна по заболеваемости занимает 10 место в Европе.

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