Российская актриса Татьяна Кравченко, которая сыглала Валентину в сериале "Сваты", впечатлила необыкновенно ярким образом

Как сообщает Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" появилось фото, на котором знаменитость предстала в зеленом платье в розовый цветочек с голубыми полупрозрачными оборками на подоле. На шею она надела крупное ожерелье и сделала себе экстравагантную прическу с торчащим розовым пухом. Образ Татьяны Кравченко дополнил дерзкий грим с румянами и синими тенями на веках.

В таком виде знаменитая актриса сфотографировалась на фоне стены. Она изобразила широкую клоунскую улыбку, подняла одну руку в приветственном жесте, а второй слегка оттянула уголок платья, как при реверансе.

Многих пользователей социальных сетей впечатлил внешний вид Татьяны Кравченко, фанаты оставили много восхищенных комментариев под фото:

"Живите долго и радуйте нас"; "Мы вас любим"; "Вы замечательная! Любим вас! Здоровья вам и творческого вдохновения!"; "Красиво жить не запретишь! Позитивчик что надо !!!👏👏👏💕"; "😂😂😂 прямо настроение подняли)))"; "Вы мой позитивчик 😍😍😍😍😍👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️🙌"; "В любом ты образе прекрасна!👍👍👍👏👏👏🌹🌹🌹"; "Во всех нарядах вы душенька Татьяна, хороша! 👏❤️👏❤️"; "В гриме: Вылитая Бабкина!!!!👏".

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.

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