Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусную закуску из баклажан
Как сообщает Politeka.net, известный повар опубликовала подробный рецепт на своей странице в Инстаграм. Также Глинская подробно показала на видео, как делать эту закуску. Судя по ингедиентам, попробовав готовое блюдо, можно будет честно сказать себе и своим родным: "Объедение!"
"Сегодня поделюсь с вами рецептом вкуснейшей закуски из баклажанов🍆 Их очень любят в моей семье, надеюсь, и вам понравится 😉", – написала она.
Для приготовления блюда понадобятся:
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Маринованные баклажаны
1 кг баклажанов
1,5 л воды
10 г соли (1 ч. л. с горкой)
Маринад:
1 л воды
25 г соли (2,5 ч. .л с горкой)
40 г сахара (1,5 ст. л. с горкой)
60 мл растительного масла (рафинированного, 3 ст. л.)
70 мл уксуса (6%) (4,5 ст. л.)
20 горошин черного перца
3 зубчика чеснока (по желанию можно взять до 8 зубчиков)
2 г хмели-сунели (щепотка)
"А вы любите баклажаны?🙂", – спрашивает Лиза поклонников.
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Фанаты в комментариях отвечают утвердительно, а также благодарят Глинскую за новый рецепт.
"Лиза , скажите пожалуйста , сколько варить баклажаны 🍆 и их варить в этом маринаде ( извиняюсь 😨 что-то я не поняла)))))) Лиза с праздником вас днём повара Дуже люблю) Дякую", – пишут они.
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Глинская раскрыла авторский рецепт лукового супа с гренками.
Как сообщала Politeka, Лиза Глинская поделилась рецептом изысканного десерта с грушей: "Легкий в приготовлении".
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