Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусную закуску из баклажан

Как сообщает Politeka.net, известный повар опубликовала подробный рецепт на своей странице в Инстаграм. Также Глинская подробно показала на видео, как делать эту закуску. Судя по ингедиентам, попробовав готовое блюдо, можно будет честно сказать себе и своим родным: "Объедение!"

"Сегодня поделюсь с вами рецептом вкуснейшей закуски из баклажанов🍆 Их очень любят в моей семье, надеюсь, и вам понравится 😉", – написала она.

Для приготовления блюда понадобятся:

Маринованные баклажаны

1 кг баклажанов

1,5 л воды

10 г соли (1 ч. л. с горкой)

Маринад:

1 л воды

25 г соли (2,5 ч. .л с горкой)

40 г сахара (1,5 ст. л. с горкой)

60 мл растительного масла (рафинированного, 3 ст. л.)

70 мл уксуса (6%) (4,5 ст. л.)

20 горошин черного перца

3 зубчика чеснока (по желанию можно взять до 8 зубчиков)

2 г хмели-сунели (щепотка)

"А вы любите баклажаны?🙂", – спрашивает Лиза поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya) 20 Окт 2020 в 12:19 PDT

Фанаты в комментариях отвечают утвердительно, а также благодарят Глинскую за новый рецепт.

"Лиза , скажите пожалуйста , сколько варить баклажаны 🍆 и их варить в этом маринаде ( извиняюсь 😨 что-то я не поняла)))))) Лиза с праздником вас днём повара Дуже люблю) Дякую", – пишут они.

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