37-летняя российская певица и актриса Анастасия Стоцкая до сих пор не может отделаться от слухов вокруг своих возможных близких отношений с Филиппом Киркоровым

Как сообщает Politeka.net, их сотрудничеству с бывшим мужем Пугачевой уже много лет, а фолловеры до сих пор подозревают, что ребенок Насти родился от Филиппа.

Так, недавно знаменитость показала фотографию со своим сыном Александром, и поклонники в комментариях наперебой начали писать, что ребенок – точная копия Киркорова.

"Александр СЕРГЕЕВИЧ АБГАРЯН❤️", – подписала снимок Стоцкая, особо выделив шрифтом отчество и фамилию ребенка, дабы пресечь слухи о возможном отцовстве Филиппа Бедросовича.

Однако, почитатели другого мнения, о чем и пишут под фотографией.

"АЛЕКСАНДР ФИЛИПОВИЧ КИРКОРОВ🤣 Прекрасный ангелочек,а мамочка вообще красотка,талантливая молодая девушка!! На Филиппа Киркорова похож😁😁 Бедная Настя, задолбали по ходу доброхоты.... В голову ни кому не приходит, что человеку определенный типаж мужчин нравится? Почему вообще нужно обсуждать отцовство? Я тоже раньше думала , что Саша сын Фили, но когда увидела фото Сергея, все сомнения рассеялись... Саша вылитый Абгарян!😍🔥красавчик. Настенька, у тебя очень красивые детки! 🙏 А вы с сыночком просто великолепны! ❤️😘 Красивый пацан. Нифига он на Фильку не похож. Он копия мать только чёрненький У Вас красивый и милый мальчик❤️💖👍😘🔥👏😍🙌 Коммент от Киркорова уже был? На киркорова похожа Какая прелесть👌!!! Одно лицо разной масти💕 Ну зачем писать, что сын на Киркорова похож,, какая тупость. Думаете его папе приятно это читать? Насте тоже неприятно. Красивый ребёнок.❤️❤️❤️ Как по мне, то сын на вас похож. Прекратите оскорблять своими высказываниями супруга Насти! В таком случае можно сказать, что и девочка от Киркорова🤣 У неё с Аллой-Викторией есть что-то общее? 😉 ", – пишут фолловеры и хейтеры актрисы.

Ранее мы писали, что судя по всему, Стоцкая уже привыкла к слухам о том, что отец ее детей Филипп Киркоров, который некоторое время продюсировал ее. Однако Стоцкая замужем за ресторатором Cергеем Абгаряном, который, как и Киркоров, имеет армянские корни. В этом то и заключается причина схожести детей Стоцкой с детьми Киркорова.

Напомним, что Анастасия Стоцкая огорошила, показав подросшего сына: "Боже мой, копия Филипп".

Также Politeka писала, что Анастасия Стоцкая похвасталась подросшим сыном в строгом костюме: "Маленький Филиппчик".

А еще Politeka сообщала, что подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым.