До конца года украинцы могут вернуть часть НДФЛ, обратившись в налоговую по месту регистрации

Об этом напоминает Politeka со ссылкой на издание Антикор.

Уточняется, что подобная возможность есть у тех, кто работал официально, а также тратил деньги на ипотеку, лечение, обучение и т.п. Так, если в 2019-м украинец осуществлял выплаты по вышеперечисленным случаям или же оплачивал страховку, он может написать заявление в фискальную службу и получить возврат выплаченных налогов в течение двух месяцев.

Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо в налоговой службе по месту регистрации заполнить декларацию, подтвердить расходы, за которые полагается компенсация, получить средства на банковский счет в течение 60 дней.

Следует помнить о том, что обратиться необходимо успеть до конца текущего года. Размер компенсации высчитывается по формуле: сумма потраченных средств × 18%.

Также важно знать, что компенсация предусмотрена лишь в тех случаях, если вы потратили деньги в украинских компаниях. Если вы, например, лечились в Германии, то на нее рассчитывать не стоит.

Ранее мы писали, что в Минфине отчитались о масштабных выплатах на карты государственного ПриватБанка. Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов. Речь идет о компенсации денег за пробное ЗНО-2020, которое было отменено из-за увеличения количества зараженных китайским вирусом.

В профильном министерстве подчеркнули, что по состоянию на 1 октября, Минобразования с ПриватБанком на специальные счета вернул почти 37 млн гривен (около 70% от всей суммы).

То есть, в Украине деньги за отмененное пробное ЗНО-2020 уже получили почти 150 тысяч человек.

"Средства выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с болезнью и ее последствиями, которые были направлены в АО КБ "Приватбанк" для их возвращения 218 тыс. 663 участников. Проведение выплат происходит в период с 1 июля по 1 декабря 2020 года через отделение Приватбанка", - говорится в сообщении профильного министерства.

Напомним, банкоматы ПриватБанка перестали выдавать деньги: "списание по карте прошло, но...".

Как сообщала Politeka, тысячи гривен исчезают в банкоматах, кошмары клиентов ПриватБанка сбываются: "Деньги вернут при условии...".

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