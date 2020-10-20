Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала необычный образ для нового проекта

Она выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фото, на котором предстала в белом платье экстравагантного фасона с длинными рукавами, передает Politeka.net. Изюминкой наряда стала лоснящаяся ткань, откровенный вырез подола спереди, а также серебристая сеточка, украсившая Ольгу Бузову от шеи до пояса. Знаменитость сделала себе элегантную укладку, оставив несколько вьющихся локонов.

"Вот такой у меня был образ для одного очень интересного проекта 👸 Вы даже не представляете, что сегодня происходило 🤫", - заинтриговала она своих поклонников в описании.

А в комментариях пользователи соцсети оценили внешний вид Бузовой, некоторые предположили, что речь идет о свадьбе:

"Ольга столько сил и энергии. Везде успеть 👏🔥"; "Крошка Бузикян"; "Невероятная😍😍😍"; "Очень красивый макияж. Все зоны отлично проработаны. Даже через фильтры фотошопа это видно. Визажисту просто браво!!!!! 👏👏👏👏💅💅💅"; "Солнышко ты Богиня 🔥👏😍😘❤️👍"; "вау, королева 🔥🔥🔥 огонь, оля )"; "Какой красивый образ🌸🌸🌸"; "Супер, ты красотка, умница"; "Ждем, во что это выльется👌 Мне нравится такой немного футуристический стиль❤️"; "Это свадебное платье 100%"; "Обожаю такие цепи или бижутерию на тело😍 это нереально красиво выглядит❤️"; "Нового жениха нашла что ли? 😀"; "Как фарфоровая статуэтка"; "Вы что с Давой поругались или расстались? Что происходит?! 🤔".

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