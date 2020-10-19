Телеведущая из России Ольга Бузова, которая по совместительству является певицей, появилась перед публикой в экстравагантном виде

Провокационные фото знаменитость разместила на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, на снимках Ольга сидит, широко расставив ноги, в гримерке. На девушке черная блузка, не скрывающая ее груди, красная юбка, сетчатые чулки и высокие черные сапоги.

На одном из кадров звезда сложила руки на коленях, на другом – облокотилась подбородком на скрещенные руки. В камеру Бузова не смотрит, вид у нее задумчивый и отстраненный.

"«Ведьмочка» на связи 🧝🏻‍♀️🔮 Вот вы,,мои хорошие, уже посмотрели в эфире три наших проката 🧊⛸🙏🏻 Есть мои маленькие победы над собой, моменты - где я вообще не довольна, мыслей много, анализирую всё ... хотя сама понимаю, что нужно отключиться немножко от всех размышлений. В данный момент заканчиваем ставить следующий номер...который уже завтра мы исполним перед судьями🙏🏻😔 я держусь, я буду биться до последнего, так хочется радовать Вас ❤️ Как Вам вообще, наши номера??🤓🤓🤓", – подписала кадры знаменитость.

За короткое время пост собрал рекордное количество лайков (за 12 минут – более 44 тысяч) и больше число комментариев.

"Оленька продолжай творить красоту! Очень странные сапоги 😁 Где Дава? Сфотай типа задумалась Ничего не понятно🤔🤔🤔 но очень интересно!!!🤣🤣🤣 Олечка, выступление было просто 🔥🔥🔥 здоровья тебе! Вы большая молодец с нуля достигли результатов. Не хочется обижать конкурентов, но один уже умел кататься, а актриса из кухни вообще не катается, ее партнёр таскает только в поддержках. Ради чего так надрываться. Всё уже и так доказала", – написали фолловеры Бузовой.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова появилась перед публикой в экстравагантном наряде. Провокационные снимки артистка разместила на своей странице в Инстаграм, где собрала многомиллионную аудиторию. На днях Бузова посетила звездную премьеру мюзикла под названием «Шахматы».

Для этого мероприятия она выбрала экстравагантный образ: она надела ультракороткое бархатное платье черного цвета с массивными рукавами и широкополую шляпу. Свой образ она дополнила маленькой серебристой сумочкой и огромными серьгами.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".