Скандальный законопроект уже зарегистрирован в украинском Парламенте
Об этом говорится на официальном портале Верховной Рады.
Так, украинским школьникам хотят официально запретить пользоваться смартфонами и другими устройствами с выходом в интернет в учебное время.
С подобной инициативой выступил нардеп Алексей Гончаренко, зарегистрировавший соответствующий законопроект.
Невестка Пугачевой в дерзком мини забыла про скромность, сверкнув сладкими местами: «Гладкий на ощупь»
Украинцам будут насчитывать пенсии по-новому, срочное сообщение ПФУ: в чем причина
Новая беда у Наташи Королевой, после измен Тарзана певица решилась на отчаянный шаг: "Берегите себя!"
Первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой перемены погоды: "На большей территории..."
Этот документ предусматривает запрет использования гаджетов с подключением к интернету всеми участниками учебно-воспитательного процесса во время проведения учебных занятий.
Исключение, как прописано в законопроекте, составляют случаи, когда подобные гаджеты используются в образовательных целях, и если это дети с особыми образовательными потребностями.
Как утверждает автор законопроекта, утверждение этого документа позволит сократить случаи интернет-буллинга, и якобы окончательно решит вопрос с кражами дорогих смартфонов в учебных заведениях.
Стоит отметить, что подобный законопроект о запрете гаджетов уже регистрировали зимой в Верховной Раде.
В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что дети не должны тратить время на свои смартфоны или планшеты, поскольку длительное пребывание в социальных сетях или компьютерных играх якобы приводит к нехватке времени на общение с родителями, занятия спортом, выполнения домашних заданий и т.п.
Напомним, что стало известно, что ждет школьников после выхода с каникул, заявление МОН
Как писала Politeka, Усиление карантина, в Минобразования огласили родителям свое решение
Также Politeka писала, в каникулы в школах Украины переносят, озвучены новые сроки