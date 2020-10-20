Теперь все зависит от нардепов

Скандальный законопроект уже зарегистрирован в украинском Парламенте

Об этом говорится на официальном портале Верховной Рады.

Так, украинским школьникам хотят официально запретить пользоваться смартфонами и другими устройствами с выходом в интернет в учебное время.

С подобной инициативой выступил нардеп Алексей Гончаренко, зарегистрировавший соответствующий законопроект.

Этот документ предусматривает запрет использования гаджетов с подключением к интернету всеми участниками учебно-воспитательного процесса во время проведения учебных занятий.

Исключение, как прописано в законопроекте, составляют случаи, когда подобные гаджеты используются в образовательных целях, и если это дети с особыми образовательными потребностями.

Как утверждает автор законопроекта, утверждение этого документа позволит сократить случаи интернет-буллинга, и якобы окончательно решит вопрос с кражами дорогих смартфонов в учебных заведениях.​

Стоит отметить, что подобный законопроект о запрете гаджетов уже регистрировали зимой в Верховной Раде.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что дети не должны тратить время на свои смартфоны или планшеты, поскольку длительное пребывание в социальных сетях или компьютерных играх якобы приводит к нехватке времени на общение с родителями, занятия спортом, выполнения домашних заданий и т.п.

Напомним, что стало известно, что ждет школьников после выхода с каникул, заявление МОН

Как писала Politeka, Усиление карантина, в Минобразования огласили родителям свое решение

Также Politeka писала, в каникулы в школах Украины переносят, озвучены новые сроки