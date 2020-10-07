Осенние каникулы в украинских школах будут перенесены из-за пандемии и местных выборов

Так, в Киеве уже приняли решение перенести каникулы на период 21-28 октября 2020 года. Об этом стало известно из документа образовательного департамента КГГА, пишет «Обозреватель».

В документе, который разослали по столичным школам, отмечается, что каникулы предлагается перенести с целью предотвращения распространения китайского вируса, а также создания безопасных условий во время подготовки и проведения местных выборов, которые пройдут в Украине 25 октября.

Отметим, что осенние каникулы в Украине были запланированы на 26 октября - 1 ноября. Однако в связи с проведением выборов, которые, как правило, проходят в зданиях школ, осенние каникулы могут перенести. Решение о переносе принимают на местах.

Ранее исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет уже анонсировал, что каникулы могут быть немного длиннее, чем обычно. Он отметил, что школы вправе сами организовывать учебный процесс, однако они получили рекомендации по возможности синхронизировать каникулы с местными выборами. Как передает ТСН, в Минобразования советуют начать каникулы не позднее, чем за два дня до выборов, а завершить - не позднее, чем через три дня после голосования.

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