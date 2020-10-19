Американская фитнес-модель Ана Чери восхитила поклонников, нарядившись в облегающий спортивный наряд

Снимок звезда выбросила в Instagram, передает Politeka.

Так, на фотографии Чери позирует в облегающем топе и штанах, демонстрируя безупречную фигуру. Знаменитость принимает разные позы, показывая идеальные прелести с разных ракурсов.

«Я заскучала за твоими снимками, Ана. Безупречная красота», «божественная», «ты великолепная, малышка», «выглядишь на миллион», «настоящая красота», «боже, крошка, это слишком горячо. Даже для тебя», «обожаю тебя», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, фитнес-модель Ана Чери поразила сияющм видом в белье.

Знаменитая красотка проводит занятия спортом, а также выпускает свою линию спортивной одежды. Благодаря стараниям ее тело стало очень красивым, и любой наряд смотрится на ней неописуемо прекрасно.

Так, Ана Чери опубликовала фото, на котором позировала в красном белье. Атласный лифчик имел крупные лямки, оплетающие грудь, поэтому это привлекало к груди еще больше внимания. Бюст искусительно выпирал из белья и им нельзя было налюбоваться.

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