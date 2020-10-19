Американская фитнес-модель Ана Чери восхитила поклонников, нарядившись в облегающий спортивный наряд
Снимок звезда выбросила в Instagram, передает Politeka.
Так, на фотографии Чери позирует в облегающем топе и штанах, демонстрируя безупречную фигуру. Знаменитость принимает разные позы, показывая идеальные прелести с разных ракурсов.
«Я заскучала за твоими снимками, Ана. Безупречная красота», «божественная», «ты великолепная, малышка», «выглядишь на миллион», «настоящая красота», «боже, крошка, это слишком горячо. Даже для тебя», «обожаю тебя», - пишут ее поклонники.
Страстная Анджелина Джоли в латексе и чулках показала, чем соблазняла Брэда Питта: «Бомба»
Дочь Веры Брежневой в мини-бикини залезла на стол, смутив откровенной позой: "Зачем так красиво?"
Украинцам будут насчитывать пенсии по-новому, срочное сообщение ПФУ: в чем причина
Волочкова наклонилась и огорошила неопрятным видом в черном лифчике: "Тут из декольте торчит..."
Как сообщалось до этого, фитнес-модель Ана Чери поразила сияющм видом в белье.
Знаменитая красотка проводит занятия спортом, а также выпускает свою линию спортивной одежды. Благодаря стараниям ее тело стало очень красивым, и любой наряд смотрится на ней неописуемо прекрасно.
Так, Ана Чери опубликовала фото, на котором позировала в красном белье. Атласный лифчик имел крупные лямки, оплетающие грудь, поэтому это привлекало к груди еще больше внимания. Бюст искусительно выпирал из белья и им нельзя было налюбоваться.
Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру
А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини
Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье