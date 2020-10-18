Американская фитнес-модель Ана Чери поразила сияющм видом в белье

Знаменитая красотка проводит занятия спортом, а также выпускает свою линию спортивной одежды, пишет Politeka.net. Благодаря стараниям ее тело стало очень красивым, и любой наряд смотрится на ней неописуемо прекрасно.

Так, Ана Чери опубликовала фото, на котором позировала в красном белье. Атласный лифчик имел крупные лямки, оплетающие грудь, поэтому это привлекало к груди еще больше внимания. Бюст искусительно выпирал из белья и им нельзя было налюбоваться.

Также модель надела трусики в таком же стиле как лифчик. Плотные резинки натянулись выше бедер, придавая формам невероятной красоты.

Ана демонстрировала упругий животик, красивая талия - это просто восхитительно.

Модель надела красные заячьи ушки, а на шее блестело украшение в форме зайчика журнала "Плейбой". Она улыбалась и прикасалась к голове.

"Вы знали, что я скучала по октябрю?", - подписала фото Чери.

Снимок в сториз не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе.

Напомним, Ана Чери едва не выронила бюст, который соблазнительно выглядывал из-под маленьких треугольников ткани.

Тонкая бретелька соединяла лоскутки ткани и придавала образу особой пикантности.

Также на модели было белое парео в сеточку, которое держалось на резиночке.

Ранее сообщалось, что Ана Чери показалась в леопардовых шортиках и блузке, которую завязала на животике. Образ Чери дополнила черным топом, который можно заметить снизу. Зона декольте была довольно большой, можно легко оценить упругий бюст.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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