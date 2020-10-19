Ани Лорак показала трогательное совместное фото со своей подросшей дочерью Софией

Популярная украинская певица, давно перебравшаяся в Россию, не часто показывает поклонникам свою дочь. Однако, на этот раз Лорак решила сделать исключение, поделившись снимком с девочкой в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Лорак выходит из машины, а ее 9-летняя дочь трогательно обнимает маму сзади. При этом они обе счастливо улыбаются.

«Мой маленький котёнок!», - эмоционально подписала снимок певица.

Ее поклонники активно комментируют фото.

«Наши любимые. Очень люблю ваши фотографии с Сонечкой! Невероятно красивые…», «Шикарного вам вечера», «Какие красивые девочки! Больше становитесь друг на друга похожи», «Две сестренки-подружки», «Такие маленькие, милые, Сонечка похожа на вас», «Софочка, лапочка, а мама Богиня», «Наши принцессы», «Сонечка уже такая взрослая, копия мамы», - пишут люди.

Ранее мы писали, что в Сеть попало пикантное фото 42-летней певицы Ани Лорак с любовником, 28-летним продюсером Егором Глебом.

На одной из фан-страниц артистки в Инстаграм опубликовали компромитирующий черно-белый снимок. В кадре Егор жарко обнял возлюбленную и поцеловал в губы. При этом молодой человек отпустил непозволительный жест, показав средние пальцы.

Каролина подогрела интерес публики своим внешним видом: певица была в коротком топе и приспущенной кофте. При этом сложилось впечатление, судя по предательски выпирающим округлостям, что она была без штанов.

Напомним, Ани Лорак возмутила неприличными утехами с любовником, моложе ее на 14 лет.

Как сообщала Politeka, отфотошопленная до блеска Ани Лорак удивила внешностью, трудно узнать.

Также Politeka писала, что сияющая Ани Лорак в цветах сообщила радостную новость, Каменских не сдержалась.