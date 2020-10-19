Известная модель Эмили Ратаковски показалась в откровенном образе

Как пишет Politeka со ссылкой на одну из многочисленных фан-страничек знаменитости, на этот раз модель превзошла саму себя.

На фото Эмили позирует в одних трусиках и прозрачной блузке, которая абсолютно не скрывает волнующей груди Ратаковски.

Взгляд у Эмили томный, губы соблазнительно приоткрыты в полуулыбке. На одном из фото знаменитость якобы расстегивает блузку, на втором – держится обеими руками за резинку трусов.

Очевидно из-за того, что на этих фото Эмили предстала в слишком откровенном даже для нее образе, фан-страница решила на всякий случай ограничить подписчикам доступ к комментариям. Но, скорее всего, преданным фанатам наверняка понравились новые фото и не один из них мысленно воскликнул: "Вeautiful!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @emilia_ratakovski 19 Окт 2020 в 7:25 PDT

Ранее мы писали, что знаменитая супермодель Эмили Ратаковски восхитила стройной фигурой дома.

На домашнем фото Эмили продемонстрировала, что находится в отменной форме, имеет такую же подтянутую фигуру и жаркий вид. Для большей соблазнительности она даже задрала кофточку.

Модель любит показывать себя в домашнем и простом виде - без укладок, украшений и фотошопа. В этот раз Эмили сверкнула идеальной стройной фигурой в белой кофточке-топе, совсем не прикрывающей ее грудь, а также тонком белом белье в тон кофте.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

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