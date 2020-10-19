29-летняя украинская рэперша Alyona Alyona восхитила неожиданным образом

Яркое фото появилось на странице «Світського життя» в Инстаграм.

«Реперка Алена Алена собрала друзей на вечеринку-презентацию собственного музыкального лейбла!», - говорится в сообщении.

На фото похудевшая артистка позирует в довольно непривычном очень женственном виде. Alyona Alyona, которая обычно отдает предпочтение удобному спортивному стилю, на этот раз надела черное вечернее платье.

Пользователи Сети в восторге от таких перемен. Артистку даже сложно узнать.

«В этом образе Аленочка такая женственная. Прическа тоже супер», «Восхитительная девушка», «Я обожаю Алену-Алену и желаю ее лейблу процветания и добавления в него новых талантов», - пишут в комментарях.

Напомним, недавно Alyona Alyona рассказала, как ей удалось похудеть. Для этого артистка обратилась за поможью к диетологу. Вместе они составили новый рацион.

Теперь питание Alyona Alyona, по ее же словам, перевернулось с ног на голову. Фрукты заменились овощами, белок стал вареным или на гриле (или сейтан), крупы только с низким гликемическим индексом (никакого белого риса) и то 3-4 ложки, никаких молочных продуктов или сладостей, обязательно оливковое и льняное масло. А еще - никаких перекусов, потому что они поднимают сахар в крови.

Напомним, на "Танцах со звездами" скандал после выхода Alyona Alyona: "Вам не стыдно чужое место занимать?".

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