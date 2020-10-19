Фан-группа актрисы Татьяны Кравченко, сыгравшей Валюху Будько в сериале "Сваты", умилила соцсети интересным снимком

Как сообщает Politekа, ссылаясь на страницу фан-группы в Инстаграм, в соцсети показан кадр из шестого сезона полюбившегося зрителям сериала, на котором запечатлены все главные герои фильма.

Действие происходит на лыжном курорте - на всех актерах зимняя спортивная одежда, стоят они на заснеженном поле, сзади - подъемник.

"Все вместе 😍", – подписан кадр.

Фанаты с восторгом оценили новый пост. За 20 неполных минут они поставили почти 1700 лайков, а в комментариях пишут, что этот кадр - из одной из самых интересных серий 6-го сезона "Сватов".

"Смотрю именно эту серию 😂😂😂 👍👍👍👍👍👍 Ух,какие молодцы!👍 Самый крутой сериал!!!! 👍👍👍👍👍 После просмотра этой серии, повезла ребенка показать снег именно в Буковель. Такое удовольствие получили Классная серия Сегодня смотрела))😊 ", – написали они.

Ранее мы писали, что Татьяна Кравченко развеселила соцсети новым роликом. Актриса разместила отрывок из полюбившегося зрителям сериала, который сегодня актуален как никогда.

По сюжету Валюха приходит в гости к подруге и между ними происходит такой диалог:

- Любка, ты дома?

- Дома!

- А чего ты заперлася?

- Чего надо, того и заперлася.

- Ты что, заболела?

- Я-то нет, а вот ты... А ты чего без маски?

- Та я в магазине была, на шо мне маска?

- По телевизору показывали, что грипп передается воздушно-капельным путем.

- Какой грипп, что ты несешь?

- Ты думаешь, у людей глаз нет. Иван сказал, как только Митяй поросят принес, сразу сват заболел. Я думала брешет, а потом гляжу – вы все по двору в намордниках ходите!

"Актуально в нынешнее время 😅", – подписала ролик актриса.

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».