После сенсационного поражения от американца Теофимо Лопеса и потери чемпионскх поясов на украинского боксера Василия Ломаченко обрушилась новая беда

Спортсмен вылетел из 20-ки лучших боксеров мира по версии BoxRec, рередает Politeka.net.

Сейчас 32-летний боксер разместился на 27-й строчке рейтинга, а его 23-летний соперник, оставивший украинца без трех чемпионских титулов, расположился на 11-й строчке.

Таким образом, единственным боксером из Украины в первой 20-ке мирового рейтинга является Александр Усик, который занимает 17-е место.

Лидером рейтинга является мексиканский боксер Сауль Альварес.

Как известно, в ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе состоялся бой между украинцем и американцем.

После 12 раундов по единогласному решению судей победу одержал Лопес: 116:112, 119:109, 117:111. Теперь он является обладателем чемпионом мира в легком весе и обладателем поясов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации), которыми до этого владел Ломаченко, а также пояса IBF (Международной боксерской федерации).

Украинец уже заявил, что он не согласен с решением судей присудить победу американцу Теофимо Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее мы писали о том, что что Александр Усик прокомментировал поражение Ломаченко стихом Бориса Пастернака «Быть знаменитым некрасиво».

Напомним, Ломаченко удивил признанием после сенсационного поражения Лопесу.

Как сообщала Politeka, Ломаченко сцепился с отцом Лопеса.

Также Politeka писала, что нашелся боксер, который побьет Ломаченко.