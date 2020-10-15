Боксер Александр Ломаченко впервые рассказал о стычке с отцом Лопеса в отеле

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) вспомнил конфликт с отцом своего будущего соперника обладателя титула IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), который случился в 2018 году, передает Хsport.ua.

Чемпион рассказал, что отец боксера начал говорить о своем сыне, но ему не понравилась реакция Ломаченко. Боксер предположил, что Лопес-страший был пьяным.

«Думаю, он был немного пьян. Он начал говорить о своем сыне. Ему не понравилась моя реакция. Он сказал: «Мой мальчик сломает тебя, мой мальчик съест тебя». Он подошел очень близко. Тогда его друзья забрали его и увели. Думаю, это было очень глупо. Это точно не умно. Ты взрослый мужик, ты отец. Что ты делаешь? Конечно, когда я буду драться с ним, то буду помнить, что он делал», - рассказал Ломаченко.

В то же самое время, тренер и отец Теофимо Лопеса рассказал, как накричал на Василия Ломаченко в гостинице.

По словам Лопеса-старшего, Ломаченко после этого случая начал их с сыном недолюбливать:

"Думаю, это произошло после того, как я накричал на него в отеле. Я подошел к нему и сказал в глаза:" Мы получим тебя, братец. Каждый раз, когда мы окажемся в одном карде, мой сын будет воровать твое шоу. А потом Теофимо снесет твою голову в своем 16-м бою ", - сказал тренер Лопеса.

Напомним, назван соперник Ломаченко после победы над Лопесом.

Как сообщала Politeka, отец Лопеса сделал циничное заявление о Ломаченко.

Также Politeka писала, что нашелся боксер, который побьет Ломаченко.