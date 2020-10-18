Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал поражение Теофимо Лопесу



Как передает Politeka.net, обращение к фанатам спортсмен опубликовал на своей страничке Instagram.

Украинский чемпион WBO, WBA, WBC потерпел сенсационное поражение. После 12 раундов по решению судей (116:112, 117:109, 117:111) победу и титул абсолютного чемпиона мира в легком весе получил Теофимо Лопес.

После боя Василий заявил, что спорить не собирается, но с решением судей не согласен.

На своей страничке в соцсетях Ломаченко пообещал своим фанатам победы в будущем.

"Всем спасибо за поддержку! Один сложный поединок не может перечеркнуть весь пройденный чемпионский путь! Главные победы ещё впереди", - сообщил боксер.

Украинского спортсмена поддержали в комментариях под постом.

"Вася ты лучший! Решение не справедливое смотрелся ты лучше и процент в каждом раунде рос по всем показателям! Решение приняли по количеству ударов, которые били воздух несправедливо", "Давай реванш. Просто Василий 6 первых раундов реально подарил", "Василий молодец, видно, что уже не хватило физических кондиций и скорости, чтобы натянуть такого заряжённого молодчика, хотя бой все равно ничьей был", - писали фанаты украинского боксера.

Напомним, назван соперник Ломаченко после победы над Лопесом.

Как сообщала Politeka, отец Лопеса сделал циничное заявление о Ломаченко.

Также Politeka писала, что нашелся боксер, который побьет Ломаченко.