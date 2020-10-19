Крупные суммы денег исчезают с карт ПриватБанка без ведома их владельцев

О таком случае рассказал украинец в отзыве на сайте Минфин. По его словам, 16 октября, с его карты незаконно были списаны 258 долларов или 7363,25 грн. Украинец заверяет, что не проводил эту операцию и не подтверждал ее, а также не получал никаких извещений о ее проведении. Кроме того, мужчина подчеркивает, что не предоставлял третьим лицам ни свою карту, ни какую-либо информацию о ней.

В выписке украинец прочитал, что якобы совершил покупку на иностранном сайте.

«Я владелец карточки, она до сих пор при мне, в кошельке. Никаким третьим лицам ни карта, ни информация из нее не передавались, никаких переводов или оплат, я конечно, тоже не делал...Увидев эту незаконную операцию по моей карточке - сразу позвонил оператору Приват Банка, на что она сначала говорила, что я что-то купил и забыл об этом! (Это вообще здравый смысл?!), однако затем все же заблокировала мою карточку и посоветовала погуглить сайт на который ушли деньги», - рассказал украинец.

Он нашел указанный сайт и написал его владельцам, а также готовится подать заявления в полицию и в Службу безопасности ПриватБанка.

«Также прошу разъяснить следующие пункты:

1) На что и как были списаны средства с моего кредитного баланса?

2) Каким образом прошла авторизация операции в иностранной валюте, из-за границы, без какого-либо подтверждения операции с моей стороны? Почему банк пропускает такие сомнительные операции?

3) Почему после блокировки карты и подачи (через оператора банка) заявки на возврат средств - назначение платежа данной операции изменилось прямо на «покупка»? Это что, сокрытие следов?», - написал клиент банка.

В свою очередь, представители ПриватБанка подчеркнули, что для списания денег с карты сторонним сайтом нужно, чтобы ранее на сайте были введены данные карты.

«С нашей стороны уже создана заявка. Она принята в работу. Регламент рассмотрения заявки составляет до 120 дней с момента ее регистрации…Если Вы еще не предоставляли документы, предоставьте, пожалуйста, имеющиеся у Вас: чеки, скрины, переписка с магазином или банком, в котором была операция», - написали представители банка.

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