Жовтень підготував вкрай неприємний "подарунок" метеозалежним людям

Цього місяця очікується найсильніша і найтриваліша в 2020 році магнітна буря, передає "КП в Україні" з посиланням на прогноз експертів Лабораторії Сонця ФІАН.

Вона триватиме три дні: з 21 по 23 жовтня, а її сила складе п'ять балів з десяти. Потім ще шість днів очікується сильне збудження магнітосфери (чотири бали з десяти).

За словами фахівців, подібного не спостерігалося вже кілька років.

Магнітні бурі найбільше "б'ють" по метеозалежним і літнім людям. У цей період у них може спостерігатися слабкість і головні болі. Деякі відчувають загальне нездужання ще напередодні магнітної бурі. Серед чутливих також алергіки, гіпертоніки і люди, які схильні до психологічних розладів.

Щоб мінімізувати наслідки для організму в ці дні, необхідно раніше лягати спати раніше, причому сон повинен бути не менше восьми годин. Гарячу ванну слід замінити контрастним душем.

Щоб легше пережити важкий період, експерти радять метеозалежним людям в кінці робочого тижня знизити фізичні навантаження, уникати стресів, починати день контрастним душем, а закінчувати розслаблюючою ванною з ефірними маслами: лаванди, м'яти або меліси, бергамота.

Хорошим рішенням стане прийом лікувальних трав. У боротьбі зі стресом допоможуть настоянки валеріани, півонії, пустирника.

Артеріальний тиск і кровообіг нормалізують чаї з малиною, суницею, м'ятою, шипшиною, мелісою, звіробоєм. Вони також хороші при профілактиці головних болів і запаморочень.

Активні спортивні заняття в цей період краще замінити йогою, поменше сідати за кермо і носити з собою набір необхідних медикаментів.

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