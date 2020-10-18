Українцям слід готуватися до потужних магнітних бур

Про це інформує прес-служба лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

За інформацією вчених, українці відчують на собі сильні удари з космосу в період з 21 по 29 жовтня 2020 року.

У лабораторії попереджають, що магнітосфера землі буде збудженою вже 20 жовтня, а наступного дня почнеться магнітний шторм.

Вчені також запевняють, що найпотужніший удар з космосу українці відчують на собі вже 25 жовтня, в день проведення місцевих виборів, після чого ще кілька днів геомагнітне поле Землі буде неспокійним.

У прес-службі лабораторії також підкреслили, що найближчим часом магнітні бурі стануть частішим явищем, оскільки сонце вступило в новий 11-річний цикл, через що активність зірки стала рости.

Магнітні бурі більше всіх на собі відчують метеозалежні українці, у яких можуть спостерігатися такі симптоми, як головний біль, скачки тиску, занепад сил, порушення в роботі серцево-судинної системи, безсоння, біль в суглобах, депресія і т. п.

У "найнебезпечні" дні медики рекомендують утриматися від кави, алкогольних напоїв і сигарет, а також виключити стресові ситуації. Як можна частіше проводити час на свіжому повітрі і намагатися щоранку проводити зарядку.

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