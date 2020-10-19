Молодая любовница Тарзана, актриса Анастасия Шульженко поразила новой выходкой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором оседлала жеребца. Красотка залезла верхом на коня и удивила невероятным трюком, застыв в позе подобно цирковым артистам.

«Мне срочно нужны тренировки! Хочу чувствовать себя живой», - подписала снимок актриса.

За час пост собрал почти 200 лайков. В комментариях Анастасии оставили массу комплиментов.

«Ух ты», «Ого! Очень эффектно!!! И неожиданно», «Скаковые – только кобылы (вас с Тарзаном и то унесло)», «Молодец девочка! Удачи тебе», «Вы очень красивая», «Та же фигня», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Шульженко, несмотря на заверения, что роман с Тарзаном был не ради пиара, продолжает ходить на эфиры ток-шоу и напоминать о себе всеми возможными способами. Так, на днях она опубликовала видео из салона красоты, попросив стилиста спеть песню Наташи Королевой «Желтые тюльпаны». Сама актриса ехидно улыбалась на видео.

Тем временем, Королева отчаянно пытается пресечь травлю в сети и на телевидении. Она опубликовала у себя в Инстаграм видео с фотографиями самых крепких пар российского шоу-бизнеса и задалась вопросом, кто из них пострадает следующим.

Напомним, что Шульженко с больничной койки взвыла о несправедливости: "За что я так тяжело расплачиваюсь?".

Как сообщала Politeka, Шульженко после реанимации выдвинула жесткий ультиматум мужу Королевой: "Если он публично...".

Также Politeka писала, что скандал Тарзана с любовницей может обернуться слепотой, такого Королева точно не ожидала: "Срочная операция".