32-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк подразнила публику очередним пикантным снимком

Как сообщает Politeka.net, девушка похвасталась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм. На фото Леся сидит на стуле, на ней надеты короткие джинсовые шорты, позволяющие фанатам насладиться длинными загорелыми ногами знаменитости и белая блузка, открывающая плечи и грудь Леси.

На голове у знаменитости – красный венок, в распущенные волосы заплетены цветы. На пальце Никитюк можно увидеть колечко. Леся сообщила своим поклонникам, что ждет от них подарков на свой День рождения. Напомним, Леся родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.

"Надела веночек, села на стульчик и жду поздравлений😁 Я благодарю Бога за возможности и реализацию! Спасибо родителям за свой оптимизм) спасибо друзьям за то, что вы есть ❤️ Лучший подарок это Ле Маршрутка в 18.00 на Новом канале 🎉🎉🎉 и вафельный торт мамы Кет😋 P.s. А вам мои любимые 3500000 конфет с орешком😘😘😘", – подписала снимок знаменитость.

Фанаты наперебой начали поздравлять свою любимицу с ее праздником, желая в комментариях крепкого здоровья и творческих успехов. Также они отметили новое фото ведущей большим количеством лайков: так, всего за час "сердечек" под постом появилось почти 64 тысячи.

"😍😍😍😍😍красунечка Щиро вітаю з днем народження😍😍😍 Ніколи не втрачайте оптимізму❤️ і завжди залишайтеся на позитиві👍. Міцного здоров'я та успіхів❤️🤗💐 С днём рождения дорогая наша звёздочка ♥️♥️♥️ 🔥🔥🔥❤️❤️😂 З днем народження Лесюнечка!❤️👍👏😍😘🔥 З Днем народження Красотка!!!! Ми любимо тебе всією родиною!!! Здійснення всіх мрій та бажань, шаленого кохання❤️❤️❤️❤️🎂🎂🎂 Вау атоби так личе С Днём рождения💖💖💖Пусть жизнь всегда Вам улыбается😍", – написали люди.

Ранее мы писали, что 32-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк подразнила публику "вкусным" фото. Красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала свои загорелые ножки и больше ничего. Для удачного кадра звезда расположилась на балконе с прекрасным видом на аквапарк и пляж.

Девушка обула роскошные туфли красного цвета и задумалась над тем, какая нога лучше - левая или правая?

"Не могу определиться... 1я или 2я??? Нога красивее☺️ 🍊🍊🍊👇🏻", - с юмором подписала фото Леся.

Никитюк выставила в Инстаграм фото в тех же туфлях, о которых речь выше, но в этот раз показала себя полностью. Девушка стояла на балконе в фиолетовом мини-платье на запах, демонстрируя длиннющие ножки. Леся томно подняла руку к голове и кинула обворожительный взгляд в объектив. Телеведущая никак не подписала снимок, кроме смайликов с "чертиками".

Напомним, задорная Леся Никитюк не на шутку расшалилась в постели.

Как сообщала Politeka, набравшая 12 килограммов Леся Никитюк из "Орла и решки" ошеломила признанием.

Также Politeka писала, что бесшабашная Никитюк в тоненьком топе удивила лишними частями тела.