Відома українська виконавиця Світлана Лобода вперше показала свою молодшу дочку Тільду, майже не приховуючи її обличчя

Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

Так, Світлана нарешті задовольнила цікавість багаточисельної армії своїх шанувальників, багато з яких вважають, що батько дитини – соліст німецької рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн.

Раніше співачка вже викладала в соцеті спільні фото з Тільдою, проте до цього обличчя дівчинки завжди було приховано від очей сторонніх. На цей раз знаменитість змінила цьому правилу: обличчя дитини видно повністю, його лищь трохи прикрили сонцезахисні окуляри.

"Немає любові безумовніше, ніж любов матері до своєї дитини", – підписала знімок знаменитість.

Шанувальники захоплено сприйняли новий знімок, залишивши безліч коментарів. Деякі з них стурбовані тим, що на ногах Тільди видно синці.

"На стилі😍 🤤 це точно ❤ ️ ну, круті ж)) 😍 🤤 🤤 🤤 Тільда з Євою дуже схожі. Хоч і видно частину обличчя малятка, але риси як у старшої дочки 👍Світлана єва і Тіля такі гарненькі Лялі про це точно 😍 яка лапуля вже велика😍❤️ Безумно шалено красиві😍 😍 😍 солодка булочка...😽 ❤️❤️❤️😍👏👏Красиві мама і малятко!🌹Які красуні ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ Тілечка так виросла 🔥 😍крашихи 👑 нарешті дочекалися тільдочку чому синці на ніжках у дитини? Тілюша мамина модниця щастя і тільки щастя цій золотій дівчинці Невже фотографія Тільди? Такі красиві", - пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що 37-річна артистка Світлана Лобода опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram досить спекотне фото. На стильному кадрі Світлана, яка вирушила на черговий Відпочинок з близькими, захопила користувачів мережі стильним купальником і апетитними формами.

На новому фото Світлана позує в трендовому відрядному купальнику у відтінку металік. У підписі до нового фото Лобода процитувала Лермонтова.

Шанувальники відреагували досить бурхливо:

"Тропікана жінка😻»," судячи з усього, спокою від Світлани Сергіївни не чекати 😂 😂 😂 фото топ ❤️», «а кажуть, що немає пропорцій, як у Барбі ❤️», «отпадіще🤤 🤤 🤤», " Краса😍 🔥", " гаряча»", " яка ж ти красуня!🔥 🔥 🔥 ", "Красиво, купальник супер«,» вогонь🔥«,»красиво але далеко".

Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережу

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, хвалячись формами без фотошопу

Також Politeka писала, що Лобода в Тоненькому ТОПі не втрималася від шалених танців